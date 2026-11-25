В Королеве 24 ноября в Деловом и культурном центре «Костино» прошло торжественное мероприятие, посвященное Международному дню слепых. Об этом сообщило Министерство социального развития Подмосковья.

Праздник собрал более 400 человек из 50 городских округов Московской области — председателей и членов местных организаций Всероссийского общества слепых (ВОС), руководителей предприятий, ветеранов, представителей органов власти и почетных гостей. «Праздник собрал более 400 человек из 50 городских округов Московской области — председателей и членов местных организаций ВОС, руководителей предприятий, ветеранов, представителей органов власти и почетных гостей», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

В холле для гостей работали 12 столов с мастер-классами: участники делали свечи из вощины в форме елочки, аромосаше из трав, снегирей из картона и помпонов, подбирали чайные купажи и фотомагниты. Особый интерес вызвал сеанс массажа головы, лба, висков, области глаз и шеи с помощью беспроводного массажера-шлема, а также шаржи от художников.

Центральной частью программы стало выступление музыканта-балалаечника Юрия Шутова. На сцене также выступили коллективы и исполнители из местных организаций ВОС: дуэт «Высокая нота», Сабина Сидорова, Елена Кухаренко, Андрей Храмцов и другие артисты.

В торжественной части десятки активистов и сотрудников организаций получили благодарственные письма Министерства социального развития Московской области, почетные грамоты и награды ВОС, Социального фонда России и Центральной пригородной пассажирской компании.

«Мы благодарны Московской областной организации Всероссийского общества слепых за совместную работу: вместе мы протестировали модифицированные турникеты и валидаторы на станциях Тучково, Клязьма и Михнево, выбранных с учетом потребностей пассажиров с нарушениями зрения. Тестирование прошло успешно, и сейчас все новые турникеты оснащаются звуковым оповещением и виброоткликом. Мы учли обратную связь от пассажиров, чтобы сделать инфраструктуру доступнее для всех независимо от ограничений по здоровью», — рассказала заместитель генерального директора по управлению персоналом ЦППК Екатерина Устинова.

Завершилось мероприятие праздничным концертом и заключительным словом председателя Московской областной организации ВОС Мтварисы Датикашвили.