В Ленинском и Раменском округах Подмосковья специалисты Минэкологии выявили признаки нарушений природоохранного законодательства. Об этом сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

В селе Слобода Ленинского округа на двух земельных участках, принадлежащих частному лицу, обнаружили признаки размещения отходов. «Аналогичная ситуация зафиксирована в поселке Быково Раменского округа, где установлены признаки размещения отходов с дальнейшим сжиганием на почве», — сказал Фирсов.

В Быкове также нашли источники выбросов в атмосферный воздух, хотя в государственном реестре объектов негативного воздействия по этому адресу таких источников не числится. Участок принадлежит физическому лицу.

Ранее на портале «Добродел» появились жалобы на незаконные свалки и сжигание отходов. По итогам выездного мероприятия обоим правообладателям земель объявили предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.