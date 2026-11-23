В Одинцовском округе еще 14 подростков стали обладателями первых паспортов гражданина России. Документы школьникам вручили на торжественной церемонии в администрации муниципалитета, куда подростки пришли вместе с родителями.

С получением главного документа подростков поздравила председатель окружного Совета депутатов Татьяна Одинцова. Она отметила, что паспорт не только подтверждает личность, но и открывает новый этап взросления, связанный с дополнительными правами и ответственностью.

На память о событии школьникам вручили подарки — Конституцию Российской Федерации и «Историю государства Российского» Николая Карамзина. Книги познакомят подростков с основами государственного устройства и ключевыми событиями отечественной истории.

Первый паспорт также позволит ребятам оформить «Пушкинскую карту». Программа доступна молодым людям от 14 до 22 лет и дает возможность посещать музеи, театры, выставки за счет государственных средств.