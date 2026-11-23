Когда почки перестают справляться со своей работой, их функции приходится замещать с помощью специального оборудования. В неврологическом центре Люберецкой больницы такую помощь получают жители разных округов Подмосковья: Мытищ, Щелкова, Домодедова, Пушкино и других.

Для проведения гемодиализа в корпусе оборудовано шесть мест, а всего в больнице работают 19 аппаратов. В отделении предусмотрены и отдельные установки для пациентов с ВИЧ-инфекцией.

Один сеанс гемодиализа занимает от трех до пяти часов. За это время аппарат очищает кровь от токсинов и лишней жидкости, выполняя одну из главных функций здоровых почек. В среднем за месяц помощь в центре получают около 50 пациентов. Часть из них приезжает на процедуры амбулаторно, другие проходят лечение в стационаре.

Для пациентов с хронической почечной недостаточностью гемодиализ становится частью постоянной терапии. Регулярные процедуры помогают поддерживать работу организма, контролировать состояние и сохранять привычное качество жизни