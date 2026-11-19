Загорская ГАЭС в Сергиевом Посаде получила паспорт готовности к отопительному сезону 2026–2027 годов. Об этом сообщили в Минэнергетики Подмосковья.

Документ подтверждает готовность оборудования и персонала станции к несению максимальных нагрузок в осенне-зимний период. В рамках подготовки к зиме на предприятии сформировали запасы материально-технических ресурсов, оборудования и расходных материалов для реагирования на нештатные ситуации. Работников обеспечили средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и инструментарием для работы при низких температурах.

Кроме того, на станции провели противоаварийные и противопожарные тренировки оперативного персонала и дополнительные инструктажи по эксплуатации оборудования зимой.

Полученный паспорт готовности подтверждает, что станция способна обеспечить надежность энергосистемы Подмосковья в зимнее время.