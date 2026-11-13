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    Загруженность дорог Подмосковья утром 13 ноября составила 4 балла

    Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

    Загруженность дорог Московской области утром в пятницу, 13 ноября, составила четыре балла. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

    На дорогах региона зафиксировали более миллиона автомобилей — на 4,2% больше средних значений прошлого месяца. Основные затруднения движения наблюдаются на трассе М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Варшавском, Минском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

    В ведомстве призвали водителей быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

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