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    В Красногорске строят дорогу Путилково — Пятницкое шоссе

    Фото: МТДИ

    В городском округе Красногорск продолжается строительство автомобильной дороги Путилково — Пятницкое шоссе. Общая строительная готовность объекта составляет 72%, сообщил Минтранс Подмосковья.

    Строители приступили к подготовке буровых работ для устройства свайного основания шумозащитных экранов. Параллельно продолжается строительство основного хода дороги: дорожники формируют откосы и обочины, устраивают песчаное и щебеночное основания, укладывают асфальтобетонное покрытие и устанавливают бортовой камень. Готовность моста через реку Журавку составляет 94%. На объекте задействованы 21 рабочий и 15 единиц техники.

    «На строительной площадке специалисты готовятся к бурению скважин под буронабивные сваи шумозащитных экранов. Параллельно продолжается строительство основного хода дороги: дорожники формируют откосы и обочины, устраивают песчаное и щебеночное основания, укладывают асфальтобетонное покрытие и устанавливают бортовой камень. Готовность моста через реку Журавку составляет 94%. На объекте задействованы 21 рабочий и 15 единиц техники», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

    Готовность автомобильной дороги составляет 66%, подпорных стен — 85%, ливневой канализации — 81%, локальных очистных сооружений — 90%. Продолжаются работы по переустройству сетей связи и устройству водоотведения.

    Новая четырехполосная дорога протяженностью порядка 1,8 км обеспечит дополнительную транспортную связь между Путилково и Пятницким шоссе, повысит пропускную способность дорожной сети и сократит время в пути для жителей Красногорска и близлежащих населенных пунктов.

    Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья публикуется в официальном канале МТДи в MAX: https://max.ru/mtdi_mo

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