Минчистоты Подмосковья разъяснило порядок начисления платы за отопление

С началом отопительного сезона у жителей Подмосковья традиционно возникают вопросы о расчете платы за тепло. В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассказали, от чего зависит сумма в квитанциях.

Оплата за отопление может начисляться равными платежами в течение всего года или только в период отопительного сезона.

При первом варианте после установки общедомового прибора учета размер платы рассчитывают исходя из норматива. Затем не позднее первого квартала следующего года проводят корректировку с учетом фактического потребления по показаниям ОДПУ.

После этого платежи рассчитываются на основе среднемесячного объема тепловой энергии за предыдущий год.

Второй способ предполагает оплату только в отопительный период. Такой порядок, как правило, применяют в домах с индивидуальными тепловыми пунктами. В этом случае сумма определяется по фактическим показаниям общедомового счетчика за каждый месяц, а последующая корректировка не проводится.

Если размер начислений вызывает вопросы, жители могут запросить у исполнителя коммунальной услуги документы, подтверждающие расчет. При возникновении споров специалисты рекомендуют обращаться в территориальное подразделение профильного областного ведомства.