Дзюдоисты из Солнечногорска стали призерами всероссийского турнира

Традиционные соревнования среди юношей и девушек «Темпесто» состоялись 26–27 сентября в ФОК «Поварово» имени Б. П. Михайлова. На турнир приехали около 550 сильнейших спортсменов 2010–2018 годов рождения из разных городов и республик России, а солнечногорские дзюдоисты завоевали награды всех трех достоинств.

За кубки и медали, созданные специально для турнира, боролись участники из Москвы, Подмосковья, Твери, Рязани, Брянска, Калуги, Липецка и других регионов. Соревнования провели в четырех возрастных категориях. Главным судьей был заслуженный тренер России, судья всероссийской категории Юрий Хорьков.

«Это традиционный турнир. Он проводится осенью и весной уже шестой год подряд. Соревнования проходят по олимпийской системе с утешительными поединками для полуфиналистов. В зависимости от количества участников в возрастной и весовой категориях применяется смешанная или круговая система», — рассказал Юрий Хорьков.

Проведение турнира обеспечила Федерация дзюдо и самбо городского округа Солнечногорск. Ее воспитанники пополнили копилку наград медалями каждого достоинства. Победителями стали Егор Леонов, Антон Глазьев, Наталья Глазьева, Никита Фомичев и Вероника Пасынкова. Серебряные награды завоевали Ярослав Голубин, Лев Борзенко, Кирилл Румянцев и Александра Локтева. На третью ступень пьедестала поднялись Роман Аверьянов, Александр Островский, Григорий Кузнецов, Матвей Адолмасов, Елизавета Пивненко и Варвара Волкова.

«Поздравляю спортсменов с достижениями! В условиях жесткой конкуренции они проявили свои лучшие качества и по праву завоевали признание. Многие ребята занимаются уже несколько лет, имеют богатый опыт выступлений на соревнованиях и имеют разряды. Желаю не останавливаться на достигнутом и идти только вперед», — сказала заместитель главы городского округа Ирина Тишина.