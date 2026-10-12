Реверсивное движение будет организовано на переезде с 10:00 до 17:00, а в ночь с 13 на 14 и с 14 на 15 октября с 22:00 до 08:00 переезд будет полностью закрыт.

Часть автобусов будет следовать в объезд через д. Дарьино по измененным схемам: № 46 — четыре рейса, № 55 — шесть рейсов, № 56 — четыре рейса, № 1044 — два рейса.

Не будут обслуживаться следующие остановки: № 46 «Власиха (Почта) — ст. МЦД Одинцово»: «ст. Перхушково», «Школа»; № 55 «ст. МЦД Одинцово — Горки-10»: «ст. Перхушково», «Школа», «Лапино», «Лапино-град»; № 56 «ст. МЦД Одинцово — Дарьино — Горки-10»: «ст. Перхушково», «Школа», «Лапино», «Дарьино», «Школа им. Светловой», «Семенково»; № 1044 «ст. МЦД Одинцово — Сосны — Уборы»: «ст. Перхушково», «Школа», «Лапино», «Лапино-град».