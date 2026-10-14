Более 60 народных троп обустроили в Химках

В Химках продолжают приводить к стандарту народные тропы. Специалисты уже обустроили 55 из 65 запланированных на 2026 год дорожек.

Среди уже готовых объектов — тропа на улице 9 Мая возле дома 18а, которая идет вдоль детского сада № 25 «Калинка», и участок на проспекте Мельникова от парковки дома № 12 до дома № 6. Эти маршруты давно популярны у местных жителей, и теперь по ним стало удобнее и безопаснее передвигаться.

Все обустраиваемые дорожки приводят к единому стандарту: укладывают прочное асфальтовое покрытие, устанавливают бортовые камни и приводят в порядок прилегающую территорию. Важно, что новые дорожки не прокладывают произвольно, а обустраивают именно там, где горожане уже ходят годами. Так привычные маршруты становятся комфортнее без изменения привычных привычек передвижения.

Адресный перечень на 2026 год формировали с учетом мнения самих жителей: предложения собирали во время «выездных администраций» и встреч с представителями власти. Особое внимание уделяют маршрутам к социально значимым объектам — школам, детским садам, медучреждениям и остановкам общественного транспорта.

Программа по созданию удобной пешеходной инфраструктуры действует в Подмосковье с 2021 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева. В Химках она позволяет не только повысить качество городской среды, но и показать, что запросы жителей действительно учитываются при планировании благоустройства.