Детский сад «Кораблик» в Истре отремонтируют до конца года

Капремонт детского сада № 22 на улице Пролетарской в Истре выполнили более чем на 20%. Обследование выявило серьезные дефекты здания площадью свыше трех тысяч квадратных метров, которое ранее посещали 170 дошкольников, сообщили в РИАМО.

Сейчас подрядчики прокладывают новые инженерные коммуникации, выполняют черновую отделку и устанавливают системы пожарной сигнализации и безопасности. После ремонта на территории обустроят игровые площадки и веранды.

«Кораблик» стал третьим дошкольным учреждением округа, где в последние годы проводят капитальное обновление. С 2020 года в Истре отремонтировали семь образовательных объектов: пять школ и два детских сада.

Завершить работы планируют до конца текущего года.