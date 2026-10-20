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    Детский сад «Кораблик» в Истре отремонтируют до конца года

    Фото: Симакова В. А.

    Капремонт детского сада № 22 на улице Пролетарской в Истре выполнили более чем на 20%. Обследование выявило серьезные дефекты здания площадью свыше трех тысяч квадратных метров, которое ранее посещали 170 дошкольников, сообщили в РИАМО.

    Сейчас подрядчики прокладывают новые инженерные коммуникации, выполняют черновую отделку и устанавливают системы пожарной сигнализации и безопасности. После ремонта на территории обустроят игровые площадки и веранды.

    «Кораблик» стал третьим дошкольным учреждением округа, где в последние годы проводят капитальное обновление. С 2020 года в Истре отремонтировали семь образовательных объектов: пять школ и два детских сада.

    Завершить работы планируют до конца текущего года.

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