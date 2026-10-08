Более 180 соцобъектов обеспечили отоплением в Химках

Тепловая инфраструктура округа работает в режиме поэтапного подключения. На текущий момент тепло подано в учреждения культуры и спорта, а также в поликлиники и больницы.

В жилой фонд тепло поступает постепенно: выход на расчетные параметры систем ожидается к концу недели.

К осенне‑зимнему периоду Химкинский филиал «ТСК Мосэнерго» провел комплексную подготовку инфраструктуры: специалисты выполнили диагностику, ремонт и наладку оборудования в котельных и центральных тепловых пунктах, провели гидравлические испытания на магистральных и разводящих сетях. В рамках программы модернизации в округе обновили 4,1 километра тепловых сетей.

Ответственность за разные этапы процесса распределена: Химкинский филиал «ТСК Мосэнерго» обеспечивает работу тепловой инфраструктуры и контролирует параметры теплоносителя, а управляющие организации занимаются подключением внутридомовых систем, регулировкой температуры и развоздушиванием.

«Сейчас системы теплоснабжения переходят на зимний режим. Специалисты поэтапно регулируют работу: настраивают оборудование и распределяют теплоноситель. Отопление и горячее водоснабжение связаны между собой, поэтому в период наладочных работ температура и напор воды могут временно отличаться от нормы. После завершения регулировки тепло будет подаваться равномерно, а напор горячей воды станет стабильным», — рассказал начальник участка тепловых пунктов и сетей химкинского филиала «ТСК Мосэнерго» Андрей Шишкин.

По вопросам о ходе отопительного сезона жители могут обратиться в управляющую компанию своего многоквартирного дома или в ТСК «Мосэнерго» по телефону: +7 (495) 225‑14‑33 (доб. 2).