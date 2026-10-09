Свыше 150 школьников Подмосковья посетили научную смену в Курчатовском институте

В Протвине завершилась образовательная смена «Коды Курчатова». Как сообщает 360.ru, мероприятие объединило более 150 талантливых школьников из разных городов Подмосковья.

В течение четырех дней на площадке Курчатовского института участники знакомились с научной работой, посещали лекции известных ученых и экскурсии, осваивали новые навыки на мастер-классах и разрабатывали собственные проекты, которые затем представили на защите.

Особое внимание уделили практическим занятиям с учетом возраста школьников. Ученики с девятого по 11-й классы состязались в рамках физико-математического турнира: за два раунда им предстояло решить научные задачи, подготовить исследовательские проекты и защитить свои разработки.

Участники седьмых–восьмых классов изучали свойства воды и особенности ее взаимодействия с живыми системами.

«Ребята непростые, ребята одаренные в области естественнонаучных дисциплин, в частности физики», — отметила председатель комитета по образованию городского округа Серпухов Оксана Евдокимова.

Проект «Коды Курчатова» призван пробудить у школьников интерес к исследованиям и показать значимость естественно-научных дисциплин. Смену организовали при поддержке Министерства науки и высшего образования России.