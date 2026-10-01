Детский сад «Веснушки» в Коломне отремонтируют в 2027 году

В Коломне на улице Шилова, 7, начали капитальный ремонт дошкольного отделения «Веснушки» средней школы № 14. Об этом сообщила в четверг пресс-служба регионального минстройкомплекса.

Строители наполовину завершили демонтажные работы, в скором времени начнут отделочные. Работы идут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «СемьЯ» за счет средств регионального бюджета.

В здании детского сада площадью 671,2 квадратных метра обновят кровлю, водосточную систему и инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы проведут во всех групповых помещениях и пищеблоке.

Новый облик получит и фасад здания, а прилегающую территорию ждут работы по благоустройству. Завершить капремонт планируется в 2027 году.