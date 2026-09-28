Семьи участников СВО из Лобни побывали на экскурсии в Троице-Сергиевой лавре

Поездку в Троице-Сергиеву лавру организовали для семей участников специальной военной операции из Лобни по приглашению фонда «Защитники Отечества» и при поддержке администрации округа. Участникам предоставили комфортабельный автобус.

Первой точкой маршрута стал Сергиевский храм деревни Костино. Там родные военнослужащих смогли помолиться о здравии воинов и вспомнить павших героев, а также осмотреть выставку, посвященную подвигу 1-й Ударной армии.

Затем участников ждала тематическая программа «Воинская слава Троице-Сергиевой Лавры», которая раскрыла роль монастыря в истории русского государства не только как духовного центра, но и как средневековой крепости, сыгравшей ключевую роль в защите Отечества.

После насыщенной программы экскурсантов ждал обед.

«Очень важно чувствовать эту заботу и единство. Спасибо всем, кто сделал этот день возможным», — поделились участники поездки.