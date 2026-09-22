Еще более 31 млн рублей штрафов вынесли в Подмосковье за нарушения в лесах

С начала года лесные инспекторы Подмосковья составили 816 протоколов о самовольном занятии лесных участков. Нарушители пытались использовать государственные земли под строительство, огороды и установку ограждений, сообщили в Комитете лесного хозяйства региона.

Нарушителям назначили штрафы на общую сумму более 31,5 миллиона рублей. За аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 12,8 миллиона рублей.

На сегодняшний день взыскано 16,9 млн рублей штрафов. Еще 19 миллионов рублей нарушители выплатили в качестве возмещения вреда, причиненного лесу. Работа по взысканию оставшихся сумм продолжается.

Самовольное занятие лесных участков является административным правонарушением. Использовать территорию лесного фонда под строительство, огород или ограждение без предусмотренных законом оснований нельзя.