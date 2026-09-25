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    Новый корпус школы в Новопетровском построят в 2027 году

    Фото: Минстрой МО

    В селе Новопетровское городского округа Истра на улице Полевой продолжается строительство нового корпуса Новопетровской средней общеобразовательной школы на 300 мест. Строительная готовность объекта превышает 50%.

    Сейчас на объекте ведется закрытие теплового контура здания: выполняются кровельные и фасадные работы, установка окон. Параллельно идет отделка, устройство внутренних стен и перегородок, монтаж инженерных сетей. Рабочие оборудуют спортивное ядро и внешнее ограждение. Задействованы 84 специалиста и одна единица техники.

    Новый корпус возводят за счет средств регионального бюджета в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети».

    Здание основной школы построено в 1958 году и рассчитано на 350 мест. Сегодня оно не отвечает современным требованиям. Площадь нового здания составит более 6,6 тысячи квадратных метров. Здесь разместятся просторный актовый зал, современный пищеблок, два спортивных зала и учебные кабинеты для старших классов.

    Проектом также предусмотрено благоустройство прилегающей территории с обустройством футбольного поля с беговыми дорожками и многофункциональной спортивной площадки. Завершить работы планируется в 2027 году.

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