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    Концерт «У любви во власти» проведут в Коломне 14 ноября

    Фото: Коломенская картинная галерея "Дом Озерова"

    В Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» 14 ноября состоится концерт «У любви во власти». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.

    На концерте прозвучат популярные арии и дуэты из оперетт, старинные романсы и песни, каждая из которых представляет собой отдельную историю о любви. Перед зрителями выступят мастера российской вокальной школы.

    Участие в концерте примут сопрано Марина Пономарева — лауреат международных конкурсов, солистка оперной студии им. Елены Образцовой и обладательница звания «Лучший голос» конкурса «Романсиада», а также баритон Михаил Евтюхов — актер Государственного музыкального театра под руководством Алексея Рыбникова. Фортепианное сопровождение обеспечит преподаватель Государственного музыкально-педагогического института им. М. М. Ипполитова-Иванова Константин Одегов.

    Начало в 17:00. Возрастное ограничение — 12+.

    Билеты доступны на сайте Коломенской картинной галереи «Дом Озерова».

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