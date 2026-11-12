Концерт «У любви во власти» проведут в Коломне 14 ноября

В Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» 14 ноября состоится концерт «У любви во власти». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.

На концерте прозвучат популярные арии и дуэты из оперетт, старинные романсы и песни, каждая из которых представляет собой отдельную историю о любви. Перед зрителями выступят мастера российской вокальной школы.

Участие в концерте примут сопрано Марина Пономарева — лауреат международных конкурсов, солистка оперной студии им. Елены Образцовой и обладательница звания «Лучший голос» конкурса «Романсиада», а также баритон Михаил Евтюхов — актер Государственного музыкального театра под руководством Алексея Рыбникова. Фортепианное сопровождение обеспечит преподаватель Государственного музыкально-педагогического института им. М. М. Ипполитова-Иванова Константин Одегов.

Начало в 17:00. Возрастное ограничение — 12+.

Билеты доступны на сайте Коломенской картинной галереи «Дом Озерова».