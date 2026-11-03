Фестиваль искусств открыли в Подольске

Первый концерт традиционного фестиваля состоялся в Концертом зале администрации Подольска и посвятили его 90-летию Владислава Агафонникова — народного артиста России, композитора, профессора Московской консерватории и Почетного гражданина Подольска. На открытии выступили Академический хор и оркестр Подольской филармонии, а также солисты Павел Быков, Даниил Малых, Магдалина Ганаба и Александр Широков.

Артисты исполнили хоровые и вокальные произведения, духовную музыку, обработки русских народных песен и фортепианные пьесы. Впервые на подольской сцене прозвучал дуэт Анны и Сергея из оперы «Анна Снегина».

В завершение концерта зрители услышали музыку из фильма «Семья как семья» и «Песню о Подольске».

«Агафонниковские вечера» проходят в округе с 1993 года. За это время фестиваль стал важной частью культурной жизни Подольска. В ноябре фестиваль продолжат еще два события.