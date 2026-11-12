Школьники Подольска представили свои проекты на конкурсе конструкторов

Робота-слонобота, охранника конфет и другие уникальные проекты представили школьники младших классов на муниципальном конкурсе «Юный конструктор» в Подольске. В мероприятии приняли участие ученики девяти образовательных учреждений округа.

Среди представленных разработок были как функциональные бытовые устройства, так и роботы, созданные для развлечения. Жюри оценивало проекты по нескольким критериям: оригинальность и актуальность идеи, сложность технической конструкции и программы, функциональность и подвижность робота, а также умение автора представить свою разработку и объяснить принцип ее работы.

Конкурс проводится Информационно-методическим центром Подольска с целью выявления и развития творческих способностей школьников. Предусмотрено две номинации: «Роботы» и «Произвольное конструирование». Итоги подводятся после оценки работ в обеих номинациях. Победителей и призеров наградят грамотами.

Участие в конкурсе может стать для ребят не только возможностью проявить себя, но и первым шагом к более масштабным достижениям. Такие проекты помогают детям уже в начальной школе осваивать основы инженерного мышления, учиться находить нестандартные решения и применять знания на практике. Для учащихся 5–11-х классов проводится аналогичный конкурс «Techno time».