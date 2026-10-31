Жителю Дмитрова Михаилу Бурасову присвоили звание мастера спорта России

Михаил Бурасов продолжает традиции дмитровского спорта. Его отец — известный тренер Василий Бурасов. Также молодого спортсмена тренирует Роман Круглов.

На чемпионате России во Владивостоке Михаил провел пять сложнейших боев. На чемпионате мира в Киргизии он завоевал бронзовую медаль, а на Кубке мира в Грузии вновь поднялся на третью ступень пьедестала.

Сегодня Михаил передает свой опыт не только юным спортсменам, но и взрослым мужчинам 30–40 лет, которые приходят в секцию, чтобы поддерживать физическую форму и освоить навыки самообороны. Впереди у него — соревнования Центрального федерального округа и Кубок России в Рязани. Спортсмен стремится получить звание мастера спорта международного класса.

«История успеха Михаила Бурасова — это пример того, как семейные традиции, талант и целеустремленность помогают достигать значительных высот в спорте и передавать опыт следующим поколениям. Дмитровский округ гордится успехами потомственного спортсмена», — отметил Михаил Шувалов.