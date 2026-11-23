Форум по вопросам здравоохранения прошел в Люберцах
Вопросы здравоохранения обсудили участники форума «Здравоохранение» в поселке Красково в Люберцах. За одним столом собрались представители Министерства здравоохранения Подмосковья, администрации округа, главврачи местных медицинских учреждений.
Ветеран СВО Павел Руднев пожаловался на состояние палат местного стационара, где из окон постоянно дует. Директор Люберецкой областной больницы Елена Сторожева согласилась, что здание действительно старое. Во времена пандемии его ремонтировали, но состояние из-за физического износа все равно оставляет желать лучшего.
«Мы постараемся с коллегами внутри посмотреть, что можно сделать сейчас, к сезону и с точки зрения температурного режима, проверить, где у нас значимые теплопотери. На следующий год попробуем подать заявку на субсидию с учетом ваших пожеланий», — сказала Елена Сторожева.
Одним из приоритетов для медиков остается забота о ветеранах СВО. Им в округе помогают с лечением, реабилитацией, психологической поддержкой и сопровождают индивидуально.
На встрече говорили также о возможностях медицины в Люберцах, строительстве и капремонтах медучреждений, о том, как получить медицинские услуги. Именно для таких разговоров и собирают подобные встречи с жителями в разных городах округа.
Все обращения зафиксировали. На часть вопросов ответили на месте, остальные взяли в работу.