Ветеран СВО Павел Руднев пожаловался на состояние палат местного стационара, где из окон постоянно дует. Директор Люберецкой областной больницы Елена Сторожева согласилась, что здание действительно старое. Во времена пандемии его ремонтировали, но состояние из-за физического износа все равно оставляет желать лучшего.

«Мы постараемся с коллегами внутри посмотреть, что можно сделать сейчас, к сезону и с точки зрения температурного режима, проверить, где у нас значимые теплопотери. На следующий год попробуем подать заявку на субсидию с учетом ваших пожеланий», — сказала Елена Сторожева.