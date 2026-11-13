Подмосковные пожарные: тошнота и слабость — признаки отравления угарным газом
С наступлением отопительного сезона и холодов возрастает риск отравления угарным газом. Об этом сообщили в «Мособлпожспасе».
Угарный газ не имеет цвета и запаха, из-за чего человек не может вовремя распознать угрозу и теряет сознание. Источником опасности становятся не только неисправные печи и газовые приборы в домах, но и автомобили с работающим двигателем в гаражных боксах.
Первый заместитель начальника «Мособлпожспаса» Анатолий Плевако пояснил, что опасный газ выделяется при неполном сгорании любого топлива — дров в печи, бытового природного газа или автомобильного бензина. В жилых домах и квартирах трагедии чаще всего происходят из-за забитых дымоходов, закрытых раньше времени печных заслонок или использования газовых плит для обогрева комнат. Не менее серьезную угрозу представляют гаражи, где работающий двигатель машины насыщает замкнутое пространство ядовитым выхлопом за считанные минуты, при этом даже открытые ворота не обеспечивают безопасного проветривания.
«Работники противопожарно-спасательной службы советуют для защиты жилья необходимо регулярно проверять тягу, прочищать вентиляционные каналы и доверять обслуживание газового оборудования квалифицированному мастеру, а в частных домах устанавливать автономные датчики угарного газа. При эксплуатации автомобиля в гараже категорически запрещается прогревать мотор, проводить техническое обслуживание при работающем двигателе или оставаться на ночлег в заведенной машине», — отметил Анатолий Павленко.
По его словам, внезапная головная боль, головокружение, тошнота, мышечная слабость и сонливость являются признаками отравления.
«При появлении этих симптомов следует немедленно покинуть опасное помещение, выйти на свежий воздух и вызвать помощь по единому номеру экстренных служб 112. До приезда специалистов нельзя возвращаться внутрь и пытаться самостоятельно выносить пострадавших без средств защиты органов дыхания», — заключил он.