Угарный газ не имеет цвета и запаха, из-за чего человек не может вовремя распознать угрозу и теряет сознание. Источником опасности становятся не только неисправные печи и газовые приборы в домах, но и автомобили с работающим двигателем в гаражных боксах.

Первый заместитель начальника «Мособлпожспаса» Анатолий Плевако пояснил, что опасный газ выделяется при неполном сгорании любого топлива — дров в печи, бытового природного газа или автомобильного бензина. В жилых домах и квартирах трагедии чаще всего происходят из-за забитых дымоходов, закрытых раньше времени печных заслонок или использования газовых плит для обогрева комнат. Не менее серьезную угрозу представляют гаражи, где работающий двигатель машины насыщает замкнутое пространство ядовитым выхлопом за считанные минуты, при этом даже открытые ворота не обеспечивают безопасного проветривания.