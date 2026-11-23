Отчетная конференция местного отделения фонда «Защитники Отечества» и Ассоциации ветеранов СВО состоялась в Ленинском округе 20 ноября. В мероприятии приняли участие заместитель главы муниципалитета Иван Гетман, депутаты Московской областной думы Диана Алумянц и Сергей Арбузов, ветераны СВО и члены их семей.

Социальный координатор отделения Фонда «Защитники Отечества» Алена Носова отчиталась о проделанной работе, а Владимир Рогоза рассказал о деятельности местного отделения Ассоциации ветеранов СВО. Вместе со специалистами социальных служб была проанализирована эффективность работы системы помощи и межведомственного взаимодействия. Участники конференции могли задать интересующие их вопросы и сразу же получить на них ответы.

Иван Гетман отметил, что работа по поддержке участников СВО и их семей в Ленинском округе выстроена системно. За каждым обращением стоит конкретная помощь — от социальных выплат и медицинского сопровождения до содействия в трудоустройстве и решении бытовых вопросов. «Все ведомства работают в тесной связке. Уверен, что такой формат позволит и дальше оперативно реагировать на запросы наших защитников и их родных», — отметил заместитель главы Ленинского округа

В муниципалитете функционирует Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей, где каждый боец или его близкий может оперативно получить ответ на заданный вопрос в режиме «одного окна» без необходимости тратить время и силы на посещение разных служб. В администрации Ленинского округа подчеркнули, что работа по поддержке участников специальной военной операции и их семей будет продолжена, а все озвученные в ходе конференции вопросы взяты на контроль.