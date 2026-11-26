В Подмосковье с 1 марта 2027 года начнут действовать штрафы за нарушение порядка обращения с жидкими отходами. Соответствующие изменения в региональный Кодекс об административных правонарушениях приняли на пятом заседании Мособлдумы.

За первичное нарушение должностным лицам будет грозить штраф от 15 до 30 тысяч рублей, юридическим — от 100 до 250 тысяч рублей. При повторном нарушении суммы увеличатся до 30–40 тысяч и 250–300 тысяч рублей соответственно.

«Ежедневно в Московской области перевозится не менее 25,6 тысячи кубических метров жидких отходов. Это те отходы, которые образуются в результате жизнедеятельности и хоздеятельности, например, канализационные жидкости, осадки из выгребных ям, воды из прачечных, столовых, автомобильных моек, промышленные стоки. Такие отходы могут нанести существенный вред экологии, если утилизируются незаконно — загрязнить водные объекты и почвы», — отметил председатель Комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.

Новый закон призван предотвратить бесконтрольный сброс стоков в окружающую среду. Жидкие отходы должны поступать на специализированные очистные сооружения.

Основанием для привлечения нарушителей к ответственности смогут стать в том числе материалы фото- и видеофиксации. Полномочия по составлению административных протоколов получат должностные лица Министерства экологии и природопользования Московской области.