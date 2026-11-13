Реконструкцию Пироговского шоссе в Мытищах завершат в 2028 году

В Мытищах реконструкцию Пироговского шоссе и Олимпийского проспекта завершили на 57%. Работы на участке с мостовым переходом через Клязьму планируют завершить в первом квартале 2028 года, сообщили в Главгосстройнадзоре Московской области.

Строительство ведется в районе Пироговский, между дорогой Пироговское шоссе — Свиноедово и Волковским шоссе. Сейчас подрядчик асфальтирует проезжую часть, обустраивает съезды и локальные очистные сооружения.

Проект включает два этапа. Сначала предусмотрено строительство двух полос дороги по новой трассе и моста через Клязьму длиной почти 100 метров. Затем появится второй мост с такими же характеристиками. После реконструкции на основном участке магистрали будет от двух до четырех полос движения.

Также вдоль дороги оборудуют три автобусные остановки с заездными карманами, установят шумозащитные экраны и обновят освещение. Для отвода дождевой воды построят ливневую канализацию с системой очистки.

Реконструкция одной из основных транспортных артерий Мытищ должна увеличить пропускную способность дороги и сделать поездки безопаснее и удобнее.