На Губернской сцене МХАТа имени Горького 30 ноября состоится финал седьмого сезона молодежного проекта «Театральный поединок». Об этом сообщили в Минкультуры Московской области.

К участию приглашены юные актеры из 40 коллективов театральных студий 35 городов Подмосковья. В течение года воспитанники студий участвовали в образовательной и конкурсной программах, а также в партнерских программах проекта.

В финальной игре выступят Образцовый коллектив Театральная студия «Мозаика» из Дедовска, Учебный театр «Балаганчик» из Клина и Театральный коллектив «СказкаГрад» из Павловского Посада. Команды распределятся по местам на пьедестале почета по результатам заключительной игры.

Для художественных руководителей и педагогов коллективов, а также директоров Домов культуры Подмосковья ведущие эксперты в области театральной педагогики и режиссуры проведут лекции и лаборатории. Арбитрами финальной встречи станут деятели российского театрального искусства.