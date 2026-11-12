Единый день диспансеризации проведут в Реутове 14 ноября

В Реутове в субботу, 14 ноября, состоится Единый день диспансеризации. Жители смогут пройти профилактическое обследование в двух городских поликлиниках, сообщили в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

Поликлиника № 1 на улице Гагарина, 4 будет принимать пациентов с 09:00 до 14:00. В поликлинике № 2 на Юбилейном проспекте, 80 обследования продлятся на час дольше — до 15:00.

Для прохождения диспансеризации понадобятся паспорт и полис ОМС Московской области. Обязательное условие — прикрепление к одной из поликлиник Реутова.

«Ждем реутовчан на обследование. Диспансеризация — это инвестиция здоровье. Каждый анализ, каждый осмотр — это не формальность, а строчка в договоре с самим собой: я важен, мое здоровье важно. Для точных результатов лучше прийти натощак», — поделился заведующий городской поликлиники № 2 Александр Пахомов.

Тем, кто не сможет посетить врача в субботу, профилактические обследования доступны и в будние дни. Поликлиники Реутова проводят диспансеризацию с 08:00 до 20:00, в том числе по предварительной записи.