Подмосковные спасатели напомнили правила пожарной безопасности зимой

В городском округе Ступино и муниципальном округе Серебряные Пруды работники четырех пожарно-спасательных частей «Мособлпожспаса» провели профилактические беседы с жителями. Об этом сообщило ведомство.

Основной темой встреч стало соблюдение правил пожарной безопасности в осенне-зимний период. Заместитель начальника территориального управления № 13 Эдуард Морозов рассказал, что такие мероприятия проводятся регулярно и направлены на повышение уровня знаний населения в области пожарной безопасности.

«В ходе бесед огнеборцы напомнили местным жителям о требованиях пожарной безопасности в отопительный период и объяснили, как избежать возгорания в жилых домах», — сказал Морозов.

С наступлением холодов, по его словам, особенно важно напоминать жителям о правилах безопасного использования отопительных приборов. Специалисты отметили, что многие пожары происходят из-за неосторожного обращения с огнем, нарушения правил эксплуатации отопительных и электрических приборов, а также пренебрежения элементарными мерами предосторожности.

Для закрепления информации жителям раздали профилактические листовки с рекомендациями по пожарной безопасности. Работники противопожарно-спасательной службы призвали граждан ответственно относиться к собственной безопасности и беречь свое имущество.