Опытный врач Ольга Иванова возглавила детскую поликлинику больницы в Луховицах

В Луховицкой больнице назначили нового руководителя детской поликлиники. Должность заняла Ольга Иванова — специалист с 35-летним опытом работы в медицине, сообщили в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

Ольга Иванова окончила Рязанский медицинский институт имени академика И. П. Павлова в 1991 году. Свою карьеру она связала с педиатрией, пройдя путь от врача-неонатолога до заместителя главного врача по детству и родовспоможению в Югре.

С 2013 года специалист руководила многопрофильным реабилитационным центром, а также входила в Совет по вопросам инвалидов при губернаторе ХМАО — Югры.

«Главным приоритетом в своей работе считаю повышение качества оказания медицинской помощи детям и профилактическую работу. Это включает в себя не только внедрение современных протоколов лечения и повышение доступности специализированной помощи, но и активное просвещение родителей, формирование у детей приверженности здоровому образу жизни и развитие системы ранней диагностики», — подчеркнула Ольга Иванова.

В октябре 2026 года новый руководитель детской поликлиники заняла третье место во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства Минтруда России в номинации «Лучший руководитель года». За вклад в развитие здравоохранения она также удостоена ведомственных наград.