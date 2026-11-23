Воспитанники спортивной школы «Одинцово» выиграли шесть медалей на всероссийских соревнованиях в Орехово-Зуеве. За награды турнира боролись 417 спортсменов из 20 регионов России.

Соревнования проходили с 19 по 22 ноября и были посвящены памяти заслуженного тренера России Юрия Дорофеева, а также 60-летию развития бадминтона в Орехово-Зуеве. На протяжении четырех дней юноши и девушки состязались в одиночных, парных и смешанных разрядах.

Наиболее успешно среди одинцовских спортсменов выступила Ксения Коломиец. Она выиграла золото в одиночном разряде и бронзу в смешанном парном. Второе место в парных соревнованиях заняла Александра Голоднова, а Артем Шинкин стал серебряным призером в смешанном парном разряде. Кирилл Богомолов взял бронзу в одиночных соревнованиях, а Дарья Малашенко — в парных.

Представители Одинцовского округа завершили турнир с одной золотой, двумя серебряными и тремя бронзовыми медалями. Руководитель спортивной школы Владимир Леонтьев отметил высокие результаты воспитанников и подчеркнул вклад тренеров в их подготовку.