Сведения о границах 2 тысяч объектов культурного наследия уточнили в Подмосковье

В Московской области в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесли сведения о границах территорий 2034 объектов культурного наследия. Работу проводят в рамках федерального проекта «Полный и точный реестр» для учета исторических памятников и защиты их территорий, сообщили в Росреестре Подмосковья.

Из зарегистрированных объектов 953 имеют федеральное значение, 1064 — региональное и 17 — муниципальное. Кроме того, в реестре появились сведения о границах охранных зон 353 памятников, включая 252 федеральных и 101 региональный.

Отдельно в ЕГРН учтены 1070 зданий и сооружений, обладающих статусом объектов культурного наследия. Для каждого указаны кадастровый номер, характеристики и сведения об охранном статусе.

«Объекты культурного наследия — неотъемлемая часть исторического достояния России. Важной задачей является государственная охрана этих объектов, их учет и сохранность», — отметил заместитель руководителя Управления Росреестра по Московской области Егор Войтусенко.

Уточнение данных позволяет собственникам и инвесторам заранее узнавать об ограничениях использования недвижимости, а властям — эффективнее управлять территориями.

Проверить статус здания или земельного участка можно через сервис «Публичная кадастровая карта» на платформе «Национальная система пространственных данных» либо с помощью выписки из ЕГРН.