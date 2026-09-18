Пассажиры ЦППК бесплатно провезли более 230 тысяч велосипедов с начала года

С начала года пассажиры поездов Центральной пригородной пассажирской компании бесплатно перевезли более 230 тысяч велосипедов, в том числе свыше 26 тысяч — в дни проведения московских велофестивалей. Об этом сообщили в пресс-службе ЦППК.

Сезон массовых веломероприятий открыли Весенний и Первый детский велофестивали, которые состоялись 24 и 30 мая соответственно. За эти два дня пассажиры воспользовались возможностью бесплатного провоза более 11 тысяч велосипедов.

Летом прошел Московский Ночной велофестиваль, организованный в ночь на 5 июля и повторно 1 августа. На этот период пришлось почти 10 тысяч бесплатных провозов велосипедов в поездах ЦППК.

Завершили серию Осенний и второй Детский велофестивали 12 и 13 сентября. В дни этих мероприятий пассажиры более пяти тысяч раз воспользовались усулугой.

На маршрутах МЦД велосипед можно перевезти бесплатно в любой день, при этом оформлять дополнительные документы не требуется. На остальных пригородных направлениях бесплатный провоз действует с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 06:00 — перед поездкой пассажиру необходимо получить бесплатный билет.

В вагоне велосипед должен быть сложен либо размещен и закреплен в тамбуре так, чтобы не мешать другим пассажирам.