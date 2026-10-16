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    Подмосковье представило опыт цифровизации энергетики на форуме в Москве

    Фото: пресс-служба министерства энергетики

    В Московской области применяют цифровой двойник для контроля подачи тепла в многоквартирные дома. Об этом в ходе отраслевой дискуссии на Международном форуме «Российская энергетическая неделя – 2026» сообщил заместитель министра энергетики Московской области Дмитрий Крашенинников.

    В отопительном сезоне 2026–2027 годов регион впервые использовал цифровой двойник для сквозного контроля подачи тепла — от запуска котельной до поступления теплоносителя непосредственно в многоквартирный дом. В систему мониторинга включены более 4 тыс. приборов телеметрии. Показания приборов позволяют отслеживать температуру и давление в системе, выявлять отклонения и определять участки, требующие внимания специалистов.

    «Мы уже видим практический результат применения цифрового двойника. В этом году вошли в отопительный период, наблюдая в единой системе, как запускаются источники и как тепло доходит до потребителей», — отметил Крашенинников.

    Регион формирует единую систему управления инженерной инфраструктурой — ГИС «Инженерные сети», которая объединяет информацию о тепловых, электрических, газовых сетях, системах водоснабжения и водоотведения. Она позволяет видеть состояние инфраструктуры, анализировать работу оборудования, моделировать аварийные ситуации и использовать полученные данные при планировании модернизации.

    Развитие цифровой инфраструктуры ведется во взаимодействии с крупнейшими ресурсоснабжающими и сетевыми организациями, в том числе «Россети Московский регион», «Мособлэнерго» и «Мособлгаз».

    На 2027 год Крашенинников обозначил задачу добиться сокращения технологических нарушений не менее чем на 30% за счет применения цифрового двойника. Участники дискуссии предложили рассмотреть Московскую область в качестве площадки для обмена лучшими практиками цифровизации.

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