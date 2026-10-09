Новое оборудование поступило в дома культуры в Воскресенске

Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

В учреждениях, подведомственных управлению культуры администрации городского округа Воскресенск, активно реализуются проекты инициативного бюджетирования. Благодаря поддержке жителей для Домов культуры села Косяково, поселка имени Цюрупы и села Ашитково приобретены современные светодиодные экраны.

Новое LED-оборудование — это не просто дорогостоящая техника, а мощный творческий инструмент. Экраны открывают перед домами культуры широкие возможности: от создания динамичного сценического оформления и запуска интерактивных инсталляций до демонстрации видеоматериалов на крупных зрелищных мероприятиях.

Главное практическое преимущество технологии — возможность полностью отказаться от сложного, долгого и затратного производства классических декораций. Теперь визуальное пространство сцены полностью меняется всего одним нажатием кнопки.

Начальник управления культуры Елена Баклушина подчеркнула, что главным плюсом обновления станет повышение качества и зрелищности каждого мероприятия для жителей городского округа Воскресенск.