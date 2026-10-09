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    Новое оборудование поступило в дома культуры в Воскресенске

    Фото: Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

    В учреждениях, подведомственных управлению культуры администрации городского округа Воскресенск, активно реализуются проекты инициативного бюджетирования. Благодаря поддержке жителей для Домов культуры села Косяково, поселка имени Цюрупы и села Ашитково приобретены современные светодиодные экраны.

    Новое LED-оборудование — это не просто дорогостоящая техника, а мощный творческий инструмент. Экраны открывают перед домами культуры широкие возможности: от создания динамичного сценического оформления и запуска интерактивных инсталляций до демонстрации видеоматериалов на крупных зрелищных мероприятиях.

    Главное практическое преимущество технологии — возможность полностью отказаться от сложного, долгого и затратного производства классических декораций. Теперь визуальное пространство сцены полностью меняется всего одним нажатием кнопки.

    Начальник управления культуры Елена Баклушина подчеркнула, что главным плюсом обновления станет повышение качества и зрелищности каждого мероприятия для жителей городского округа Воскресенск.

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