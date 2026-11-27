В Химках на площадке будущей станции МЦД-3 «Монумент» продолжаются строительные работы. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Подготовительные работы завершены: специалисты установили 37 опор контактной сети и перенесли инженерные коммуникации. Сейчас ОАО «РЖД» обустраивает фундаменты и стойки платформы, работы не останавливаются из-за снегопада.

Станцию строят между остановочными пунктами «Химки» и «Молжаниново». Проект реализуют правительство Московской области и РЖД. На станции появятся две пассажирские платформы с навесами, два вестибюля и крытый переход над путями, для удобства установят лифты и эскалаторы.

Новая станция улучшит транспортную доступность почти для 30 тыс. жителей Химок, в том числе жилых комплексов «Солнечная система» и «Две столицы». Дорога пешком от этих комплексов до «Монумента» займет в среднем 8–10 минут. Со станции можно будет без пересадок доехать до центра Химок, метро «Ховрино», а также до Люберец, Жуковского и Раменского.

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