На территории сквера появились комфортные пешеходные дорожки и зона для занятия спортом. Была установлена новая детская игровая площадка с качелями, турниками и брусьями. Эти изменения сделали территорию удобнее для семейного и активного времяпрепровождения.

Одной из важных задач благоустройства территории возле сквера стала очистка Комиссаровского пруда. Водоем привели в порядок, берег укрепили деревянным шпунтом и габионами, установили два пирса. Такие работы повысили безопасность береговой линии и создали условия для отдыха у воды.

Жители во время открытия сквера совместно сотрудниками администрации запустили в пруд новых обитателей — 750 карасей.