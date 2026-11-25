Обновленный сквер «Березовая роща» открыли в Мытищах
Благоустройство сквера «Березовая роща» завершили в Мытищах. За каждым этапом работ следили сотрудники администрации округа.
На территории сквера появились комфортные пешеходные дорожки и зона для занятия спортом. Была установлена новая детская игровая площадка с качелями, турниками и брусьями. Эти изменения сделали территорию удобнее для семейного и активного времяпрепровождения.
Одной из важных задач благоустройства территории возле сквера стала очистка Комиссаровского пруда. Водоем привели в порядок, берег укрепили деревянным шпунтом и габионами, установили два пирса. Такие работы повысили безопасность береговой линии и создали условия для отдыха у воды.
Жители во время открытия сквера совместно сотрудниками администрации запустили в пруд новых обитателей — 750 карасей.