Спасатели Московской области рекомендовали жителям региона носить световозвращатели в осенне-зимний период, когда риск дорожных происшествий с пешеходами возрастает. Об этом сообщил заместитель начальника «Мособлпожспаса» Вадим Беловошин.

По его словам, в темное время суток при блеске мокрого асфальта и встречном свете фар водитель замечает пешехода без световозвращателей слишком поздно и может не успеть остановить машину на скользкой дороге. Спасатели регулярно проводят профилактические беседы со школьниками и жителями области, напоминая о важности пассивной защиты на дорогах.

«Взрослым необходимо заранее позаботиться о собственной безопасности и уделить особое внимание защите детей, которые в силу возраста не всегда способны точно оценить дорожную обстановку и вовремя среагировать на приближающийся транспорт», — заключил Беловошин.

Родителям советуют проверить наличие наклеек, шевронов, браслетов или брелоков на куртках, обуви и школьных рюкзаках детей. Элементы лучше закреплять спереди, сзади и по бокам, чтобы пешехода было видно со всех сторон.

Пешеходам также напомнили о необходимости переходить дорогу только по переходам, предварительно убедившись в безопасности, и не отвлекаться на телефоны. Водителей призвали снижать скорость перед «зебрами», быть внимательными у учебных заведений, остановочных пунктов и во дворах, а также следить за чистотой фар и ветровых стекол.