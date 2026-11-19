Памятное мероприятие, посвященнее подвигу бойцов 316-й стрелковой дивизии генерала Ивана Панфилова в битве за Москву, прошло 16 ноября в Волоколамском округе. Участники собрались у мемориала «Героям-панфиловцам» у разъезда Дубосеково.

В памятной акции участвовали ветераны, потомки героев, представители окружной администрации и депутатского корпуса, участники Российского военно-исторического общества, делегации Казахстана и Киргизии, юнармейцы и воспитанники военно-патриотических клубов.

Церемония у разъезда Дубосеково началась с выноса флагов и боевого знамени Панфиловской дивизии. Именно здесь осенью 1941 года проходил один из важнейших рубежей обороны столицы. Волоколамское направление стало местом ожесточенных боев, а стойкость бойцов дивизии Панфилова навсегда связала эти места с историей Великой Отечественной войны.

«В тот день они остановили врага, пожертвовав своими жизнями ради нас. Слова „Велика Россия, отступать некуда — позади Москва“ стали символом их мужества и стойкости. Эти слова вдохновляют нас, наших детей и потомков», — подчеркнула заместитель главы Волоколамского округа Надежда Большакова.