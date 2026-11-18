С начала лета почти 40 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию и профилактические осмотры на рабочих местах. Медицинские бригады выезжают для этого на предприятия, в образовательные учреждения и другие организации. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Как сообщил заместитель председателя правительства Московской области - министр здравоохранения региона Максим Забелин, такой формат позволяет сотрудникам проверить здоровье без посещения поликлиники в рабочее время.

«Профилактические обследования важны для раннего выявления заболеваний, но в рабочие дни выбраться в поликлинику бывает непросто. Поэтому врачебные бригады приезжают на предприятия и в организации — сотрудники могут проверить здоровье по месту работы", - сказал он.

Если врачи обнаруживают отклонения, пациентов направляют на дополнительную диагностику. Узнать результаты обследований можно дистанционно — во время телемедицинской консультации с врачом.

Записаться на диспансеризацию в поликлинике жители могут через портал «Здоровье», инфомат в медицинском учреждении, чат-бот Денис в мессенджере «Макс» или по телефону 122.