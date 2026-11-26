С 1 сентября в трех образовательных учреждениях округа (гимназии № 7, школах № 3 и № 10) проходит пилотный проект, направленный на изучение безопасности в сети. Этот урок был посвящен теме «Безопасность умной экосистемы».

В ходе занятия ребята смогли закрепить теорию на практике. Потом с помощью цифровой платформы проверили свои знания и протестировали себя.

«Посетив урок, я не просто стал участником процесса, но и лично увидел результат подготовки наших детей. В гимназии № 7 в проекте участвуют 292 школьника, и они действительно в теме. Урок получился живым и интерактивным. В процессе обсуждения мы разбирали, как на самом деле работает умный город и каким рискам он подвергается. Говорили о том, что такое DDoS-атаки, как они устроены и как научиться определять их последствия», — отметил глава округа Михаил Собакин.

Перед запуском проекта руководители школ прошли проектное обучение. Для учителей-предметников организовали специальные курсы. Отдельно шла работа с родителями.