В Сергиево-Посадском музее-заповеднике 27 ноября начнет работать новая экспозиция «Русская матрешка». Она наследует коллекцию прежней выставки «Музей русской матрешки», работавшей с 2012 года, и значительно расширяет ее, в том числе за счет инновационных, мультимедийных и интерактивных технологий. Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Московской области.

Как отметили в министерстве, музей обладает одной из лучших коллекций матрешек XX–XXI вв. из известных традиционных центров Московской, Нижегородской, Кировской областей, а также коллекцией авторской матрешки.

На выставке представлено около 1000 предметов, среди них работы таких авторов, как Н.Д. Бартрам, И.И. Овешков, В.И. Соколов, С.А. Рябышкин, М.Ю. Цырульникова. Вместе с матрешками экспонируются фотографии, торговые каталоги игрушек, панно, традиционные платки, домотканые узорные образцы ткани и крестьянские костюмы XIX – начала XX в. — основные источники творчества мастеров-матрешечников.

Выставка концептуально связана с темой «рождения» образа и почти 130-летней историей жизни куклы, раскрытием ее значимости как феномена русской традиционной культуры.

Кроме того, подготовлена параллельная программа с мастер-классами по росписи матрешек, которые будут проводиться в Детском музейном центре «Матрешка», открывшемся в начале 2026 года. Экспозиция будет работать на постоянной основе, возрастное ограничение — 0+.

Подробная информация и билеты размещены на сайте Сергиево-Посадского музея-заповедника.