Цифровой рентген-аппарат установили в стоматологии Талдома

Стоматологическое отделение в Талдоме получило новую передвижную рентгеновскую установку. Цифровой аппарат заменил устаревшее оборудование и уже используется врачами.

Устройство оснащено чувствительным внутриротовым датчиком. Изображение выводится на монитор через несколько секунд после съемки. Специалист может увеличивать отдельные участки снимка, менять его яркость и контрастность, что помогает точнее оценивать состояние пациента и планировать лечение.

Новое оборудование появилось одновременно с переездом стоматологического отделения в новый корпус поликлиники. Там оборудованы кабинеты врачей и диагностики, регистратура и зона ожидания. Пространство организовали с учетом удобства пациентов.

«Рентген-контроль необходим при большинстве терапевтических, хирургических и ортопедических вмешательств. Новый аппарат делает диагностику безопаснее и комфортнее для пациентов и удобнее для специалистов», — рассказала врач-стоматолог, заведующая кабинетом Ольга Самарина.

Рентгеновскую установку приобрели по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Записаться к стоматологу можно через контакт-центр 122, чат-бот Денис в «Максе», личный кабинет портала «Здоровье» или терминал в поликлинике.