Кандидаты «Единой России» стали лидерами на выборах во всех округах Подмосковья

Фото: Голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации в Москве / Медиасток.рф

Представители «Единой России» во всех 12 одномандатных округах Подмосковья вышли в лидеры голосования. Об этом сообщили в Центризбиркоме.

Согласно предварительным данным ЦИК, на текущий момент в своих округах лидируют:

№ 118 — Сергей Юров;

№ 119 — Денис Кравченко;

№ 120 — Никита Чаплин;

№ 121 — Сергей Колунов;

№ 122 — Роман Терюшков;

№ 123 — Александр Легков;

№ 124 — Денис Майданов;

№ 125 — Геннадий Панин;

№ 126 — Вячеслав Фетисов;

№ 127 — Сергей Пахомов;

№ 128 — Александр Коган;

№ 129 — Андрей Булгаков.

Выборы в Государственную думу девятого созыва, а также параллельно проходившие выборные процессы, продолжались три дня — с 18 по 20 сентября.

Всего в рамках единого дня голосования 2026 года замещались 20,7 тысячи мандатов и выборных позиций.