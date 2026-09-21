Кандидаты «Единой России» стали лидерами на выборах во всех округах Подмосковья
Представители «Единой России» во всех 12 одномандатных округах Подмосковья вышли в лидеры голосования. Об этом сообщили в Центризбиркоме.
Согласно предварительным данным ЦИК, на текущий момент в своих округах лидируют:
- № 118 — Сергей Юров;
- № 119 — Денис Кравченко;
- № 120 — Никита Чаплин;
- № 121 — Сергей Колунов;
- № 122 — Роман Терюшков;
- № 123 — Александр Легков;
- № 124 — Денис Майданов;
- № 125 — Геннадий Панин;
- № 126 — Вячеслав Фетисов;
- № 127 — Сергей Пахомов;
- № 128 — Александр Коган;
- № 129 — Андрей Булгаков.
Выборы в Государственную думу девятого созыва, а также параллельно проходившие выборные процессы, продолжались три дня — с 18 по 20 сентября.
Всего в рамках единого дня голосования 2026 года замещались 20,7 тысячи мандатов и выборных позиций.