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    Кандидаты «Единой России» стали лидерами на выборах во всех округах Подмосковья

    Голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации в Москве
    Фото: Голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации в Москве/Медиасток.рф

    Представители «Единой России» во всех 12 одномандатных округах Подмосковья вышли в лидеры голосования. Об этом сообщили в Центризбиркоме.

    Согласно предварительным данным ЦИК, на текущий момент в своих округах лидируют:

    Выборы в Государственную думу девятого созыва, а также параллельно проходившие выборные процессы, продолжались три дня — с 18 по 20 сентября.

    Всего в рамках единого дня голосования 2026 года замещались 20,7 тысячи мандатов и выборных позиций.