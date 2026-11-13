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    Центр «Октябрь» на проспекте Ленина в Электростали отремонтируют в этом году

    Фото: Министерство строительного комплекса МО

    В Электростали продолжается капитальный ремонт здания культурного центра «Октябрь» на проспекте Ленина. Строительная готовность объекта составляет 82,9%, сообщила пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

    Работы ведутся по государственной программе Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета региона, в соответствии с задачами национального проекта «Семья».

    На площадке задействованы 86 рабочих и одна единица техники. Строители выполняют внутреннюю отделку помещений, монтаж инженерных коммуникаций и работы по усилению конструкций здания. Сейчас специалисты штукатурят стены и потолки, монтируют конструкции из гипсокартона, устраивают канализацию, прокладывают электрику и слаботочные сети. Также ведется облицовка ступеней входных групп и монтаж системы водоотведения.

    В рамках капремонта предусмотрены обновление фасада и входной группы, замена кровли и инженерных систем, ремонт внутренних помещений, установка новых окон, дверей и сантехнического оборудования. Центр оснастят новой мебелью, звуковым и светотехническим оборудованием, а на прилегающей территории проведут благоустройство.

    Завершить капитальный ремонт планируется до конца 2026 года.

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