Центр «Октябрь» на проспекте Ленина в Электростали отремонтируют в этом году

Работы ведутся по государственной программе Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета региона, в соответствии с задачами национального проекта «Семья».

На площадке задействованы 86 рабочих и одна единица техники. Строители выполняют внутреннюю отделку помещений, монтаж инженерных коммуникаций и работы по усилению конструкций здания. Сейчас специалисты штукатурят стены и потолки, монтируют конструкции из гипсокартона, устраивают канализацию, прокладывают электрику и слаботочные сети. Также ведется облицовка ступеней входных групп и монтаж системы водоотведения.

В рамках капремонта предусмотрены обновление фасада и входной группы, замена кровли и инженерных систем, ремонт внутренних помещений, установка новых окон, дверей и сантехнического оборудования. Центр оснастят новой мебелью, звуковым и светотехническим оборудованием, а на прилегающей территории проведут благоустройство.

Завершить капитальный ремонт планируется до конца 2026 года.