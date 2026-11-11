Священник и блогер Владислав Береговой встретился с молодежью в Серпухове

В Серпухове прошла третья встреча четвертого сезона проекта «Мы будущее. Сила смыслов». Гостем паблик-тока стал популярный священник, блогер и миссионер отец Владислав Береговой, а участниками — 750 человек: школьники, студенты, волонтеры и активисты молодежных организаций региона.

Проект организован Министерством информации и молодежной политики Московской области.

«Такие встречи для наших ребят мы проводим с 2023 года, сегодня уже 20-я. За это время перед молодежью Подмосковья выступили официальный представитель МИД России Мария Захарова, журналисты-пранкеры Вован и Лексус, скрипач Петр Лундстрем, публицист Дмитрий Пучков и другие спикеры. Их объединяет одно: умение и желание говорить с молодежью открыто и на равных. Главный маркер того, что ребятам нравится такой формат, — это очередь к микрофону, чтобы задать вопрос гостю», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Отец Владислав — настоятель Свято-Никольского храма в городе Мосальске Калужской области и руководитель отдела по культуре и взаимодействию со СМИ Песоченской епархии. Широкую известность он получил благодаря просветительской деятельности в соцсетях. Аудитория священника насчитывает сотни тысяч подписчиков, а его канал становился победителем международного фестиваля православных СМИ «Вера и слово».

«Любую информацию человек воспринимает через юмор, просто его должно быть немного, и он должен быть максимально уместным. Исхожу из классической позиции: любой истине, а уж в вере тем более, невозможно научить — истине можно только научиться», — отметил Береговой.

Участники задавали самые разные вопросы: как побороть страх перед будущим, как относиться к ранним бракам, как правильно молиться, чтобы сдать ЕГЭ. Береговой также затронул тему увлечения эзотерикой, отметив, что натальные карты, гороскопы и другие предсказания лишают человека воли и свободы выбора.

«Судя по вопросам, которые ребята задавали, и по их реакции, это одна из самых лучших встреч, на которых мне доводилось бывать. Я заряжен, и, мне кажется, у ребят останется хорошее послевкусие», — отметил Владислав Береговой.

До конца 2026 года Министерство информации и молодежной политики региона планирует провести еще три аналогичные встречи. Мероприятие прошло в рамках национального проекта «Молодежь и дети».