Концерт «Танцы народов России» прошел в Химках

Накануне Дня народного единства сцена Центральной детской школы искусств в Химках принимала праздничный концерт «Танцы народов России». В нем выступили хореографические коллективы всех детских школ искусств округа — Центральная детская школа искусств, детская школа искусств имени Верстовского и Сходненская.

Вечер посвятили танцевальному наследию народов России. Народный танец — не просто хореография, а живой язык души: каждое движение хранит историю поколений, каждый костюм — память предков, каждая мелодия — характер народа. Главная мысль концерта оставалась неизменной: мы разные, но живем вместе и ценим вклад каждого.

«Мы разные, но мы едины. Наши детские школы искусств — культурная гордость Химок и всего Подмосковья. Десятилетиями они занимают высокие позиции в областных и всероссийских рейтингах, выпускают именитых музыкантов и артистов. Такой успех складывается из мастерства педагогов, трудолюбия учеников и чуткой поддержки родителей», — отметила глава городского округа Химки Инна Федотова.

Руководитель муниципалитета вручила награды руководителям хореографических ансамблей, которые учат ребят бережно хранить традиции многонациональной страны.