Ветеран труда Григорий Мандриков отметил 85-летие в Можайском округе

Григорий Аврамович — бывший несовершеннолетний узник фашистской Германии. Он родился в 1941 году в деревне Осяпы на Смоленщине. Его отец, ветеран финской войны, работал в колхозе и помогал партизанам.

За это фашисты вместе с полицаями ворвались в дом Мандриковых и на глазах детей стали избивать родителей, требуя выдать партизанскую связную — младшую сестру матери Евдокию. Мать Григория Мандрикова была на последнем месяце беременности, но несмотря на избиение, так и не выдала сестру.

Летом 1943 года фашисты выгнали мирных жителей из домов и под конвоем погнали пешком в сторону Белоруссии.

«Мне не было еще и двух лет. Старшая сестра Анна вспоминала, что я постоянно плакал и просил молока, которого взять было негде. Думали, что я умру от голода, многие дети так умирали, но я опять выжил», — вспоминал Григорий Аврамович.

В лагере взрослых гоняли на работы, а детей и подростков забирали на сдачу крови для раненых немцев — назад они не возвращались. Красная армия освободила семью только в начале 1944 года.

После войны семья вернулась на пепелище. Григорий Аврамович окончил 10 классов, служил в армии, 17 лет отдал целине в Казахстане, где окончил институт и женился.

В 1980 году Мандриковы переехали в деревню Горетово. Более 20 лет он трудился энергетиком в местном совхозе, затем — в Можайском санатории в Красновидово, Горетовской школе и пансионате «Бестужево».

С супругой Юлией Иосифовной они вместе почти 60 лет, вырастили детей, у них три внука и два правнука. Внучка Анжелика окончила педагогический институт, ее муж-офицер выполняет воинский долг на территориях, вновь вошедших в состав Российской Федерации. Зять ветерана Игорь Шишкин погиб в марте прошлого года, защищая Донбасс, и посмертно награжден орденом Жукова.

«Я рассказываю своим правнукам и юным горетовцам о том, что нам довелось пережить в ту войну, на какие зверства способен фашизм. Хочу, чтобы молодые поколения выросли настоящими патриотами родной земли и никогда не знали того, что пришлось испытать нам, детям войны», — подчеркнул ветеран.