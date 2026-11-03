Многопрофильную больницу в Балашихе откроют в 2028 году

В микрорайоне Ольгино городского округа Балашиха строительная готовность многопрофильной больницы достигла 56%. Об этом сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.

«В ноябре приступили к монтажу системы пневмопочты и модулей ИТП для подачи тепла по постоянной схеме, черновой отделке хладоцентра, внутренним отделочным работам главного корпуса. На объекте работают больше 1 300 человек, 20 единиц спецтехники», — сказал Туровский.

Больница станет одним из самых современных медцентров региона. В ней откроют стационар более чем на 1 100 коек, консультационно-диагностический центр на 300 посещений в смену, региональный сосудистый центр, 23 операционных, отделение реанимации. Здесь будут работать более трех тысяч специалистов, включая 700 врачей по 26 профилям. Установят порядка 30 единиц тяжелого оборудования: КТ, МРТ, маммографы, ангиографы, рентгены, УЗИ экспертного класса.

Проект реализуют по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Открытие больницы запланировано на 2028 год.